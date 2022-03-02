Antalya'da kamera ekipmanlarını kiralayan öğrenci mağdur oldu

Paraya ihtiyacı olduğu için 77 bin TL değerindeki kamera ekipmanlarını sözleşme ile kiralayan genç kız, alıcıyla bir daha iletişime geçemedi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim gören Hazel Güçlü, iddiaya göre 29 Ocak günü B.K. isimli şahsa kamera ekipmanlarını kiraladı.

‘Bekarlığa veda partisi’ çekimi için 77 bin liralık ekipmanları 1 günlüğüne 2 bin 500 TL'ye kiralayan B.K. daha sonra ortadan kayboldu.

KİRALANAN EKİPMANLARI SATIŞTA GÖRDÜ

Genç kız karakola başvururken, ertesi gün B.K.’nın ekipmanları internet üzerinden satmaya çalıştığını görünce tekrar karakola gidip ifade verdi. Hazel Güçlü, sesini internet üzerinden duyurmak istedi.

İLK MAĞDUR KENDİSİ DEĞİL

Yaşadığı olayı sosyal medya üzerinde paylaşan Hazel, B.K. isimli şahsın yüzlerce insanı aynı şekilde dolandırdığını gördü. Hazel’e aynı şahsın kendilerini de aynı şekilde mağdur ettiğini içeren birçok mesaj geldi. Üniversiteli Hazel, tek geçim kaynağının elinden alındığını belirterek zor durumda olduğunu söyledi. Genç kızın şimdiki tek istediği B.K.’nın bir an önce bulunup kimsenin hayallerini elinden almaması.

"KİMLİK FOTOĞRAFINI ÇEKTİREREK GÜVEN VERDİ"

Paraya ihtiyacı olduğu için ekipmanlarını kiraya verdiğini söyleyen Hazel Güçlü, "Serbest zamanlı çalışıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. 29 Ocak günü kameramı birine kiraladım bir internet sitesi üzerinden. Daha öncesinde ajanslara kiralıyordum. Paraya çok ihtiyacım olduğu için internet sitesine koyma ihtiyacı duydum. Sözleşme yaptım. Zaten hep sözleşme yapıyorum. Kimliğinin fotoğrafını çektim hatta kendisi ısrar etti çekmem için. Sonrasında da ayrıldık. Bana kimlik fotoğrafı çektirerek güven sağladı. Sonra makinam geri gelmedi." diye konuştu.

"TEK GEÇİM KAYNAĞIMI ELİMDEN ALDI"

Bir daha ekipmanları alamayacağını ve zor durumda kaldığını belirten Hazel, "Zor durumdayım. Bir daha o ekipmanları alamam. Benim o ekipmanları tekrar alabilmem için birikmiş bir param yok. Ekipmanım olmadığı için işte yapamıyorum. Neredeyse 1 ay oldu geçimimi sağlayamıyorum. Bilgisayarım var sadece duruyor. Çok zor durumdayım. Bu işi yapmak istiyordum. Okul bittikten sonra bir boşluğa düşmemek için kendimi geliştiriyordum. İşimi çok seviyorum. Elimden geleni yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hayallerim vardı. Bütün hedeflerim 1 günde yok oldu. Kendisiyle bir an önce yüzleşmek istiyorum tek geçim kaynağımı elimden aldı. Başka kimsenin emeklerini çalmasın." ifadelerini kullandı.