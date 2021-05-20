Babası ile meyve sebze haline giden 4 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçerken yoldan geçen kamyonun altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı gören baba sinir krizi geçirdi.

Antalya’da ikamet eden 3 çocuk babası Ercan Acar (37), 4 yaşındaki oğlu Mehmet Furkan Acar’ı da yanına alarak Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne geldi.

Acar, kamyoneti park etmesinin ardından haldeki işlerini halletmeye koyuldu.

O sırada kamyonetin içinde bulunan küçük çocuk, kapısı açık kamyonette aşağı inip babasının peşinden gitmeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Yolun karşısına geçerken, İ.Ö.A.’nın (47) kullandığı kamyonun altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören baba, olay yerinde şok geçirdi.

Kaza anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da kamyon çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti VİDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak polis merkezine götürüldü.

“TEK VARLIĞIMDI”

Baba Ercan Acar, “Ben senin için mücadele ediyordum oğlum. Nasıl affedeceğim. Nasıl göremedim. Kurban olduğum Allah’ım beni çocuğumla imtihan etti. Gitti çocuğum. Bir oğlum vardı onu da Allah aldı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor.” diyerek, oğlunun ardından gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen anne Şifa Acar ve küçük çocuğun ablalarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.