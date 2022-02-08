Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü

Döşemealtı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun kayalığa çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde Antalya istikametine gitmekte olan M.Y. (41) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayalık alana çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonda bulunan H.Ü.’nün (47) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hafif yaralanan sürücü M.Y. ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından H.Ü.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.