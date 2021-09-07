Antalya'da kamyon tekerleri dehşet saçtı: Önce ölüm sonra kaza

Yol kenarında çocuklarıyla birlikte beklemekte olan 37 yaşındaki Cezayir asıllı kadın, kamyondan fırlayan tekerin çarpması sonucu öldü. Aynı kamyonun diğer tekeri de zincirleme kazaya neden oldu.

Alanya’dan Antalya istikametine gitmekte olan ilk etapta sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonun Doğançam Mahallesi kavşağı civarında lastiğinin yerinden fırladı.

Fırlayan lastik yol kenarında çocuğu ve bir kadın arkadaşıyla birlikte beklemekte olan Cezayir asıllı Lamia Abed (37) isimli kadına çarptı.

Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

EŞİ SON KEZ BAKTI

Haberi alan Lamia Abed’in eşi Mehmet Ediz, eşinin cansız bedenine son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazada yaşamını yitiren Cezayir asıllı Lamia Abed’in cenazesi jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

10 KİLOMETRE SONRA İKİNCİ LASTİK, İKİNCİ KAZAYA SEBEP OLDU

Bu kazadan 10 dakika sonra bir kaza haberi de Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı’ndan geldi.

Antalya istikametine seyir halindeki aynı kamyondan kopan lastik, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu.

4 aracın karıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

O anlara şahitlik eden bir kişi, aracıyla Antalya istikametine seyir halindeyken önünde seyir halinde olan kamyonun sol arka lastiğinin fırlayıp karşı şeride geçtiğini ve kazaya neden olduğunu, dikkatli baktığında kamyonun sol arka lastiğinin 2’sinin de yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU, LASTİĞİ DEĞİŞTİRENLER DE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonucunda kamyonun plakası ve şoförün telefonu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin Serik girişinde telefonla ulaştığı araç sürücüsü İbrahim Taşan, Manavgat’a gelerek jandarmaya teslim oldu.

Taşan, lastikleri yola çıkmadan önce Gazipaşa’da yenilediğini, lastiklerin çıktığını fark etmediğini, lastiği değiştirenlerin bijonları sıkmamasından kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.

Jandarma ekipleri Gazipaşa’da lastiği değiştirenleri de olayla ilgili gözaltına aldı.