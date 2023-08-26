Antalya'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü Kamyonet ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

İHA Antalya'daki kaza ölümle sonuçlandı. Manavgat istikametine seyir halindeki Cafer Koç'un kullandığı 07 JF 445 plakalı kamyonet ile Ahmet Altınyazar'ın kullandığı 42 H 9958 plaka 4 BLD 35 dorse plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kamyondaki 2 kişi öldü Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer Koç (55) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı (56) hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet Altınyazar yaralandı. Olayı duyup gelen Cafer Koç'un kardeşi, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup feryat etti. Trafik sıkıştı Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.

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