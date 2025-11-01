Antalya'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: Milim farkla ölümden döndüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamyonetin ön bölümü kağıt gibi ezildi...

Saat 13.30 sıralarında Antalya–Burdur yolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

KAMYONET TIR'A OK GİBİ SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Can Ö. idaresindeki 31 BC 750 plakalı TIR, bulvardan dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen Tahsin A. yönetimindeki 07 GKS 63 plakalı tuz yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet adeta TIR’a ok saplandı.

YARALILAR İÇİN ZAMANLA YARIŞILDI

Sürücü Tahsin A. ile yanında bulunan Selçuk S. araç kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Mahmut Can Ö. de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Antalya–Burdur yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.