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    Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

    Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 01:52
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    Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası yolunda meydana gelen olayda, İlçe merkezine seyir halinde olan Eyüp A.’nın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

    Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ 4 YARALI

    Uçuruma inen ekipler yaptıkları incelemede araçta yaralı olarak bulunan sürücü ile Y.A., R.A., H.A., Eşşe Yılmaz’ı (88) bölgeden çıkarmasının ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü.

    Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisine alınan ve durumu ağır olan Eşşe Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi savcılığın incelemelerinin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Antalya da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı #1

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