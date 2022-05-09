Antalya'da kamyonetin arkasında sürüklenen köpek tedavi edildi

Bağlandığı kamyonetin arkasında zorla götürülmeye çalışılan ve sürüklenerek yaralanan köpek tedaviye alınırken, kamyonet sürücüsüne 196 lira ceza uygulandı.

Antalya'da bir kamyonet sürücüsü, dün akşam saatlerinde aracına bir köpek bağladı.

Aracının arkasında sürüklediği köpeği yaralayan kamyonet sürücüsü, o sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, kısa bir süre içerisinde gündem oldu.

Paylaşımda, kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışılan, yerlerde sürüklenen köpeğin görüntüleri tepki çekti.

Köpeğe el konuldu

Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 07 AFP 863 plakalı kamyonetin sürücüsü İ.Z.'ye, 'hayvana eziyet'ten 196 lira cezai işlem uygularken, köpeğe de sabah saatlerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce el konuldu.

Geçici bakımevinde kontrol edildi

Köpek, tedavi için Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Belediyenin hayvan nakil aracıyla alınan köpeğin, merkezde gerekli tüm kontrol ve muayeneleri yapıldı.

Sahiplendirilecek

Veteriner Hekim Ayşe Gencer, köpekte mikroçip bulunduğunu ama bugüne kadar yapılan hiçbir işleme rastlamadıklarını anlattı. Gencer, "Yaralanma görmedik. Gayet mutlu bir hayvan. Bize geldiği için mi mutlu, bilemiyorum ama artık güvenli ellerde. Kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme aşamasına geçeceğiz." diye konuştu. Merkeze geldiği andan itibaren herkesin sevgiyle yaklaştığı köpek, kısa süre bahçede tur attı.

















