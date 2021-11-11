Antalya'da kamyonetle ezdiği motosikletin zararını karşılayacak

Kağıt toplayan Suriye uyruklu Hüseyin İhmadi'yi dövüp, motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yaktığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali R., suçunu kabul edip, zararı karşılayacağını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde yaşanan olayda Suriyeli Hüseyin İhmadi, hurda kağıt topladığı motosikletiyle bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı.

İddiaya göre Ömer F. (18) yönetimindeki kamyonet, genç adamın motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer F., Ali R. ve Haktan F.Ç. ile İhmadi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yumruk ve sopayla dövülen Hüseyin İhmadı, başına aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçirdi. Çevredekilerin gelmesiyle 3 saldırgan kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık sıfatıyla yer alan Ali R. suçlamaları kabul ederken, Ömer F. ve Haktan F.Ç. ise tanık olarak kayıtlara geçti.

"BEN KARŞI TARAFIN ZARARINI GİDERMEK İSTİYORUM"

10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına şikayetçi Hüseyin İhmadi, sanık Ali R. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, olay tarihinde iki arkadaşı ile birlikte alkollü olduklarını belirterek, “Üzerime atılı suçları gerçekleştirdim. Doğrudur. Ben karşı tarafın bir zararı varsa gidermek istiyorum." dedi.

"7 BİN LİRA ZARARIM OLDU KARŞILANIRSA ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Hüseyin İhmadi ise Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini ifade ederek, “Geçimimi kağıt toplayıcı olarak sağlıyorum. Olay günü yolda giderken 3 kişi önce bana seslendi, ardından saldırdılar. Motosikletimi yaktılar. 7 bin lira zararım vardır. Zararım karşılanırsa şikayetçi olmayacağım." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme hakimi, zararın karşılanması için duruşmayı erteledi.

Kaza anından görüntüler.

















