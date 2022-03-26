Antalya'da kamyonun altında kalan kurye yaşamını yitirdi

Çöp kamyonunun altında kalan motosikletli kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi üzerinde bir marketten çöpleri alan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çöp kamyonu, geri manevra yaparak caddeye çıktı.

Önündeki aracın geçmesini bekleyen sürücü sağa manevra yapıp, karşı resmi kurumdaki çöpleri almak için dönüş yaptı. Bu sırada Namık Kemal Bulvarı istikametine motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye Ahmet Karasu (22), kamyona çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kamyonun altında kalan kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kamyonun altından çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"MOTOSİKLET, FRENE RAĞMEN KAYDI"

Kazayı gören Abdurrahman Ayne, "Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi, ben de işteydim. Belediyenin kamyonu bizden kartonları aldı, karşıya geçerken sağdaki motosikleti görmedi. Motosiklet kamyonun altına girdi. Frene rağmen motosiklet kaydı. Kaza karşısında biz de şoka uğradık. Kamyon sürücüsü kendine gelemedi, bir iki dakika aracından inemedi. Son gördüğümde şoför yerdeydi. Motosiklet sürücüsünün kaskı vardı, ama işe yaramadı şahıs kıpırdamıyordu. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.