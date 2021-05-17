Antalya'da balçıktan çıkan insan kafatası, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Sakallar mevkisinde portakal bahçesi bulunan Taylan Aslan, sulama yapmak amacıyla kanala geldi.

Kanalın içinde başka araziden getirilmiş balçığı gören Aslan, durumu yetkililere bildirmek için fotoğraf çekmek istedi.

Bu sırada Aslan, balçığın içinde insan kafatası olduğunu fark etti. Taylan Aslan'ın ihbarı ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME YAPILDI

Jandarma ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kafatası, kimlik tespiti için cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da kanala dökülen balçıktan kafatası çıktı VİDEO

"TESADÜFEN KARŞILAŞTIM"

Taylan Aslan, "Burada portakal bahçemiz var, onu sulamak için geldik aslında. Buraya baktım balçık dökülmüş. Baldızımı aradım 'Haberiniz var mı buraya balçık dökmüşler.' O da 'Benim haberim yok' dedi, 'Sen bir fotoğraf çekip at da ben yarın DSİ'ye sorayım' dedi. Oranın fotoğraflarını çekerken tesadüf kafatası ile karşı karşıya kaldım. Onun da fotoğrafını çekip onun da fotoğrafını attım, sonra 'Jandarmayı arayalım mı' dedik. Jandarmayı aradık, arkadaşlar da geldi. İnceliyorlar, bakıyorlar olay bu. Bizim tapulu arazimize kanaldan balçığı çıkarmışlar dökmüşler. Kafatası da balçığın içinde gelmiş tarladan çıkan bir şey değil. O balçığın içinden çıktı. Olay bundan ibaret." dedi.