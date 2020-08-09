4 gün önce yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda kaybolan Sezgin ekiplerce aranırken, babasının kanal başındaki acı bekleyişi sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde yaşayan Sezgin Andariman, yeğeni Ahmet Andariman’la birlikte kanala geldi.

Sezgin Andariman, kanalda bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

4 GÜNDÜR ARANIYOR

Genci göremeyen yeğeni durumu ailesine haber verdi. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi sevk edildi. 1 kilometrelik alanda ekipler 4’ncü günde de aramalarına devam ediyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait onlarca dalgıç arama çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti.

Antalya’da kanalda kaybolan genci arama çalışmaları

SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öğleye kadar yapılan kapsamlı aramada da bir sonuç alınamayınca kanalın su seviyesinin düşürülmesine karar verildi. Baraj kontrollü şekilde açılarak su seviyesi yaklaşık 2 metre düşürüldü.

ACILI BABANIN ÇARESİZ BEKLEYİŞİ

Ekiplerin çalışmasını ise Andariman’ın yakınları kanal kenarında endişeli şekilde izledi. Baraj kapağının olduğu noktaya gelen Sezgin Andariman’ın babası Ahmet ve ağabeyi Mert de çalışmaları takip etti.

Baraj kapağı üzerindeki yürüme yolundan çalışmaları takip eden baba Ahmet Andariman’ın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Andariman’ın birçok yakını da kanala bakarak bir haber bekledi.

ARAMA ALANI GENİŞLETİLECEK

Su seviyesinin azalmasıyla birlikte ekipler, baraj kapağının alt bölümüne karşıdan karşıya bir ağ gerdi. Sahil Güvenlik ekipleri ağın etrafında da kontrol amaçlı beklemelerini sürdürdü.

Ekipler, baraj kapağı ile Sezgin Andariman’ın suya girdiği yaklaşık 1 kilometrelik bölümde yapacakları aramada bir sonuç alamazsa, suyun denize döküldüğü 12 kilometrelik alanda arama çalışması yapacak.

"ANNEMİN HALA HABERİ YOK"

Mert Andariman, kardeşinin çok iyi yüzme bildiğini anlatarak, “Gücü yetersiz kaldığı için kardeşim sudan çıkamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Biz 6 kardeşiz, altıncı kardeşim şu an suyun altında. Henüz daha bulamadık. Çok üzüntülüyüz. Canımız ciğerimiz suyun altında, en küçük kardeşimiz. Kardeşimin daha büyük bir ekiple bulunmasını istiyorum. Kardeşimin kaybolduğundan hala annemin haberi yok. Benim annem tansiyon hastası. Babam, ağabeylerim burada ama annem şu an evde, hiçbir şeyden haberi yok. Gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok. Şu an çaresizce tüm akrabalarım kardeşimin bulunmasını bekliyor” dedi.