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    Antalya'da kanalizasyona giren adam görenleri şaşırttı

    Bir kanalizasyondan üzeri çamurlu şekilde çıkarılan adam polise verdiği ifadesinde, "Kanalizasyona yüzmeye girdim, boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer" dedi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:18
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    Antalya'da kanalizasyona giren adam görenleri şaşırttı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis'i (60) dışarı çıkardı.

    YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI

    Üzeri çamurlu yaşlı adam, polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

    İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı.

    Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

    "MESELE SUSUZ YERDE YÜZMEK, SUDA HERKES YÜZER"

    Şahsın, "Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer." sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

    Antalya da kanalizasyona giren adam görenleri şaşırttı #1

    Antalya da kanalizasyona giren adam görenleri şaşırttı #2

    Antalya da kanalizasyona giren adam görenleri şaşırttı #3

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