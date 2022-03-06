Hurda malzeme toplamak için bisiklet ile kanalizasyona giren iki arkadaş malzemeler konusunda anlaşamayınca tartışırken mahsur kaldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında, bulvarın üzerinde bulunan rögar kapağının altından sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

10 METRE DERİNDE MAHSUR KALDILAR

İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte kanalizasyon hattı içerisinde iki kişinin yardım istediğini duydu. Bunun üzerine ekipler rögar kapağının açılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Antalya'da kanalizasyonda mahsur kalan hurdacıları çığlıkları kurtardı - VİDEO

GÜÇLÜKLE İKNA ETTİLER

İtfaiye ekipleri kapağı açmak için yaklaşık 30 dakika mücadele verdi. Kapağın açılmasının ardından Hasan Y. (25) ekiplerin yardımı ile dışarı çıkarıldı. Ekipler içeride bulunan Salih Ü. (24) çıkarmak için ise adeta ecel teri döktü. Şahsın önce bisikletinin çıkarılmasını istemesi ekipleri adeta çileden çıkardı. Şahıs yaklaşık 20 dakika sonra ikna edilerek dışarı çıktı. Bisikleti ise daha sonra ekipleri tarafından aşağıda parçalanarak çıkarıldı.

İÇERİDE KAVGA EDİNCE MAHSUR KALDILAR

Şahısların yaklaşık 2 kilometre aşağıdan kanalizasyona hurda malzeme toplamak için girdikleri Yeşildere Mahallesine doğru kanalizasyondan giderken malzemelerin taşınması konusunda tartıştıkları öğrenildi. Tartışma sesleri üzerine vatandaşların yardım çığlıklarını duydukları belirtildi. Öte yandan olayı duyarak gelen vatandaşlar ise yaşananları adeta film sahnesi izler gibi izledi.

"GECEDEN BU YANA İÇERİDE KALMIŞLAR"

Olayları izleyen Mehmet Öztürk, "2 tane vatandaş vardı. Ses çıkarmışlar. Sesten vatandaşlar duyuyor. Bizde bakmaya geldik” dedi. Ali Bektaş, ”İki kişi içeri girmiş. Kablo toplamaya girmişler. Geceden bu yana içeride kalmışlar. Daha sonra bağırarak yardım istemişler. Film sahnesi gibi, şaka gibiydi. Daha önce böyle bir şey görmedim” sözlerine yer verdi.