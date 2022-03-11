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    Antalya'da kar küreme aracı ile araç çarpıştı: 2 ölü

    Korkuteli ilçesinde kaygan yol sebebiyle hafif ticari araç ile kar küreme aracı çarptıştı. Kazada 2 kişi ölürken, küreme aracı şoförü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 11:21
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    Antalya'da kar küreme aracı ile araç çarpıştı: 2 ölü

    Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Araç, o esnada aynı bölgede bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı.

    TİCARİ ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A.'nın (49), olay yerinde can verdikleri belirlendi.

    Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

    KÜREME ARACI SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

    Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Antalya da kar küreme aracı ile araç çarpıştı: 2 ölü #1


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