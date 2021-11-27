Antalya'da kardeşinin eşine saldıran şahıs tutuklandı

Serik ilçesine yengesine saldıran Ali D., gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ali D.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Naciye D., kayınbiraderi Ali D.’nin makaslı saldırısına uğradı.

Yolda yürürken saldırıya uğrayan Naciye D., 5 yerinden yaralandı.

Elindeki bağ makasını yengesine defalarca saplayan Ali D., olayın ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polisteki ifadesi tamamlanan Ali D., öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İfadesinde, yengesiyle arasında daha önce tartışma yaşandığını belirterek psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü öğrenilen Ali D., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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