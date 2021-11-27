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    Antalya'da kardeşinin eşine saldıran şahıs tutuklandı

    Serik ilçesine yengesine saldıran Ali D., gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ali D.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 16:58
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    Antalya'da kardeşinin eşine saldıran şahıs tutuklandı

    Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Naciye D., kayınbiraderi Ali D.’nin makaslı saldırısına uğradı.

    Yolda yürürken saldırıya uğrayan Naciye D., 5 yerinden yaralandı.

    Elindeki bağ makasını yengesine defalarca saplayan Ali D., olayın ardından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polisteki ifadesi tamamlanan Ali D., öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    İfadesinde, yengesiyle arasında daha önce tartışma yaşandığını belirterek psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü öğrenilen Ali D., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya'da kardeşinin eşine saldıran şahıs tutuklandı VİDEO

    Antalya da kardeşinin eşine saldıran şahıs tutuklandı #1

    Antalya da kardeşinin eşine saldıran şahıs tutuklandı #2

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