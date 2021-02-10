Antalya'da kargoya verilen blender cihazından 1 kilo uyuşturucu çıktı

Şüpheli tavırları ile dikkat çeken şahısları takibe alan polis ekipleri, narkotik köpeği ile yürütülen operasyonda kargoya verilen bir blender cihazının haznesine saklanmış uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’ya hava yolu ile gelen 2 şahsın Antalya Havalimanı’ndaki şüpheli hareket ve konuşmalarının fark edilmesi üzerine, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Şüphelin R.T'nin, Altındağ Mahallesi'nde yer alan bir kargo firmasında bulunan kargoyu almaya gelmesi ile ekipler harekete geçti.

BLENDERDAN, 1 KİLO UYUŞTURU MADDE ÇIKTI

Narkotik köpeği eşliğinde yapılan kontrolde, bir karton kutu içinde yer alan blender cihazının alt kapak kısmı söküldü.

Blenderın içerisinde zulalanmış 7 adet şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilişkisi olduğu tespit edilen diğer şüpheli E.A. da Kışla Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan R.T. ve E.A.'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan işlem yapılırken, 2 zanlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NARKOTİK KÖPEĞİNDEN ZAFER POZU

Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin, bulunan uyuşturucu madde ve blender cihazının yanında çektirdiği gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti.