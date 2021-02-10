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- Antalya'da kargoya verilen blender cihazından 1 kilo uyuşturucu çıktı
Antalya'da kargoya verilen blender cihazından 1 kilo uyuşturucu çıktı
- İHA
- 10.02.2021 - 17:58
- Güncelleme : 10.02.2021 - 18:04
Edinilen bilgiye göre, Antalya’ya hava yolu ile gelen 2 şahsın Antalya Havalimanı’ndaki şüpheli hareket ve konuşmalarının fark edilmesi üzerine, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Şüphelin R.T'nin, Altındağ Mahallesi'nde yer alan bir kargo firmasında bulunan kargoyu almaya gelmesi ile ekipler harekete geçti.
Antalya’da kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı VİDEO
BLENDERDAN, 1 KİLO UYUŞTURU MADDE ÇIKTI
Narkotik köpeği eşliğinde yapılan kontrolde, bir karton kutu içinde yer alan blender cihazının alt kapak kısmı söküldü.
Blenderın içerisinde zulalanmış 7 adet şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
İKİ ZANLI TUTUKLANDI
Olayla ilişkisi olduğu tespit edilen diğer şüpheli E.A. da Kışla Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan R.T. ve E.A.'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan işlem yapılırken, 2 zanlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
NARKOTİK KÖPEĞİNDEN ZAFER POZU
Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin, bulunan uyuşturucu madde ve blender cihazının yanında çektirdiği gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti.