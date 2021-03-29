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    Antalya'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı

    Doktorlar, operasyonun zorlu geçtiğini söyledi. Başarılı ameliyatın ardından konuşan Havva Yılmaz, hastaneye başvurmadan önce kilo aldığını zannettiğini söyledi.
    • AA
    • 29.03.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 14:14
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    Antalya'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı

    Antalya'da hastaneye başvuran vatandaşın karnında kitle olduğu ortaya çıktı.

    Alanya ilçesinde yaşayan Havva Yılmaz, karnındaki ağrı ve şişkinlik nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

    20 KİLOLUK KİTLE TESPİT EDİLDİ

    Tetkiklerde sağ yumurtalıklarında kitle tespit edilen 54 yaşındaki Yılmaz, kadın hastalıkları uzmanı doktorlar Muhammet Serhat Yıldız, Meral Tuğba Çimşir ve Büşra Yıldız tarafından ameliyat edildi.

    Ameliyatta karnından 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarılan Yılmaz, kısa süre sonra taburcu edildi.

    Antalya da karın ağrısıyla hastaneye gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı #1

    KİLO ALDIĞINI ZANNETTİ

    Yıldız, gazetecilere, yapılan tetkikler sonucunda karnında bir kitle gördükleri hastayı onayını da alarak ameliyat ettiklerini söyledi.

    Kitlenin büyüklüğü ve yeri nedeniyle operasyonun zorlu geçeceğini bildiklerini anlatan Yıldız, zoru başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Yılmaz ise böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin etmediğini dile getirdi.

    Kilo aldığını zannettiğini belirten Yılmaz, "Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum." diye konuştu.

    Antalya da karın ağrısıyla hastaneye gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı #2

    Antalya da karın ağrısıyla hastaneye gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı #3

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