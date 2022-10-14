Antalya'da dilendirdiği karısını para için dövdü

Manavgat'ta dilendirdiği karısının parasına el koymak isteyen şahıs, parayı alamayınca küçük kızının gözleri önünde karısını öldüresiye dövdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün perşembe saatlerinde karısını dilendiren adam paraya el koymak isteyince ortalık savaş alanına döndü.

Pazar yakınlarında karısı olduğu belirtilen kadını kuytu bir köşede kıstıran adam, istediği parayı alamayınca kadını tekme tokat dövdü.

Dilencilik yaptığı iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıtaları tarafından güçlükle önlendi.

Önce dövdü sonra altınlarını çalmakla suçladı

Araya vatandaşlar ve zabıtalar girerken, kadını döven şahıs kucağındaki çocuğu alarak, kadını altınlarını çalmakla suçlayıp olay yerinden ayrıldı.

Antalya'da karısını dilendirdiği karısını para için dövdü VİDEO

Sandalyeler havaya uçuştu

Olayı öğrenen kadının yakınları ile döven şahsın yakınları arasında daha sonra kavga çıktı. Perşembe pazarındaki turistlerin gözleri önünde yaşanan kavgada sandalye ve şişeler havada uçuşurken, bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı.

Zabıta ekipleri kavgayı durdurdu

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga zabıtalar ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar hızla uzaklaştı.

Kavgaya karışan çocuklar sigara çaldı

İHA'nın haberine göre, öte yandan, kavganın yaşandığı yerin yakınındaki bir marketin turistlere satmak için işyerinin önünde kurduğu stantta bulunan sigaralardan 3-4 kartonunun kavgaya karışanların çocukları tarafından çalındığı belirlendi.