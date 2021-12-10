Euro
15.7103
0.73%
Dolar
13.9185
0.95%
Altın
791.91
0.59%
Borsa
2.016
-0.74%
Bitcoin
701.956
1.62%
BTXN Coin
43.71
3.67%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Antalya'da eşini öldürüp polise teslim oldu

    Talat Yılmaz isimli şahıs, dün tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı bıçaklayarak, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da eşini öldürüp polise teslim oldu

    Antalya'nın Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde dün akşam 3 katlı binadaki dairede Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

    "KARIMI ÖLDÜRDÜM" DEYİP TESLİM OLDU

    Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

    Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

    Antalya da eşini öldürüp polise teslim oldu #1

    OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi.

    OTOPSİ YAPILDI

    Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da eşini öldürüp polise teslim oldu #2

    Antalya da eşini öldürüp polise teslim oldu #3

    Antalya da eşini öldürüp polise teslim oldu #4

    Antalya da eşini öldürüp polise teslim oldu #5

    Antalya da eşini öldürüp polise teslim oldu #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir