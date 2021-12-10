Antalya'da eşini öldürüp polise teslim oldu

Antalya'da eşini öldürüp polise teslim oldu

Talat Yılmaz isimli şahıs, dün tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı bıçaklayarak, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Antalya'nın Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde dün akşam 3 katlı binadaki dairede Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM" DEYİP TESLİM OLDU

Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi.

OTOPSİ YAPILDI

Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.













