Antalya'da bir devlet hastanesine kontrol amacıyla gelen Emre-Selcan Deniz çifti, bebeğin anne karnında öldüğünü öğrenmişti. Dün gece sezaryenle alınan bebekleri toprağa verildi.

Kucağına bile alamadan anne karnında ölen kızını Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alan baba Emre Deniz, mezarlığa gidene kadar kucağından bırakmadı.

KIZINI SON KEZ OKŞADI

Gece, karnındaki bebeği ameliyata alınan Selcan Deniz de cenazeye katılırken, kocasının kucağında getirip verdiği kızı Azra’ya ilk ve son kez bakarken yüzünü okşayarak sevdi.

Anne karnında öldüğü için isim verilmeyen bebeğe ismini cenazeyi kıldıran mahalle imamı kulağına okudu. Kucaklayamadan ölen kızlarının toprağa verilmesini eşinin kolunda ayakta durmakta güçlük çekerek içleyen anne Selcan Deniz, cenazenin ardından tedavisini sürdürmek için yeniden Manavgat Devlet Hastanesine döndü.

Antalya'da karnında ölen bebeğinin mezarına gelip, gözyaşı döktü - Video



İHMAL İDDİASI

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti, çocuklarının anne karnında öldüğünü öğrenince yıkıldı.

Çiftin anne ve babaları, hastaneye geldiklerinde bebeklerinin yaşadığını, bebeklerinin hastaneye çağrılmasına rağmen doktorun gelmemesi sebebiyle öldüğünü iddia ettiler.

Anne karnında öldüğü belirlenen ve adının Azra olacağı belirtilen bebek, Manavgat Devlet Hastanesi’nde sezaryenle alındı.

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarını kucaklarına alamadan hastane morgundan çocuklarının cansız bedenini aldılar.





"HASTANEYE GELDİĞİMİZDE TORUNUM SAĞDI"

Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerini, torununun sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz’in babası Mustafa Deniz, “Üç gün önce gelinim buraya kontrole geliyor. Gelinim bugün geldiği zaman buraya ne yazık ki doktoru bir türlü getiremedik. En son burada acildeki doktor geldi, telefon edin diyorum kendisi gelsin diyorum, gelmiyor. Benim torunum şu anda öldü” dedi.





"KIZIMIN KARNINDAKİ ÖLÜ BEBEK, KENDİSİNİN DE SONU OLABİLİRDİ"

Hem doktordan hem de hastanede yardımcı olmayan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen Kaya, "Bugün geldim yokmuş, nöbetçi dediler bayan bir doktor söylediler ona gittim, o da 'Ben bakamam kendi doktoru neden gelmedi' dedi. Ben de 'Doktor hastaymış gelmedi' dedim. Ne olacak dedim, 'Doktor gelince gelirsin' dedi bana. Günü geçmiş bir de gününden önce de alabilirler. Hangi devirde yaşıyoruz, her şeyin imkanı var. Bütün herkesten şikayetçiyim. Diyecek şey çok ama ağzıma yakıştıramıyorum. Anlatamam yani şu anda canımın acısını öfkesini. Bebek madem normal doğum olmayacak sezaryenle acil olarak alabilirdi. Ben ısrar edince kontrol edildi ve bebeğin anne karnında öldüğü anlaşıldı. Gece sezaryenle ölü bebek anne karnından alındı. Ben ortalığı ayağa kaldırmayaydım benim çocuğum karnında ölü çocukla pazartesiye kadar bekleyecekti. Belki eşi işe gidecekti, eve geldiğinde ölüsünü bulacaktı yatağında. Ben şimdi ne yapayım” diye konuştu.

Konuyla ilgili Manavgat Devlet Hastanesi tarafından araştırma başlatıldığı bildirildi.



