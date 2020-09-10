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    Antalya'da karpuz yüklü kamyon devrildi

    Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
    • AA
    • 10.09.2020 - 16:31
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    Antalya'da karpuz yüklü kamyon devrildi

    Antalya'nın Akseki ilçesinde Enver Keleş idaresindeki karpuz yüklü 07 YJ 984 plakalı kamyon kaza yaptı.

    Kamyon, Konya-Antalya karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

    KARPUZ DOLU KAMYON DEVRİLDİ

    Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücü Keleş'i hastaneye götürdü.

    Kamyondaki tonlarca karpuz ise yol kenarına dökülerek zarar gördü.

    Antalya da karpuz yüklü kamyon devrildi #1

    Antalya da karpuz yüklü kamyon devrildi #2

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