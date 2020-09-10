- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da karpuz yüklü kamyon devrildi
Antalya'da karpuz yüklü kamyon devrildi
Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
- AA
- 10.09.2020 - 16:31
Antalya'nın Akseki ilçesinde Enver Keleş idaresindeki karpuz yüklü 07 YJ 984 plakalı kamyon kaza yaptı.
Kamyon, Konya-Antalya karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
KARPUZ DOLU KAMYON DEVRİLDİ
Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücü Keleş'i hastaneye götürdü.
Kamyondaki tonlarca karpuz ise yol kenarına dökülerek zarar gördü.