Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen 2 araca çarparken, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden havalimanı istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

REFÜJÜ AŞTI, KARŞI ŞERİTTEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Refüjü aşan otomobil, karşı şeritten gelen ve Akdeniz Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Halit Donuker yönetimindeki (35) 51 KV 095 plakalı hafif ticari araç ile Yener Şamlı (23) yönetimindeki 07 AFA 457 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'da karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı - Video

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

07 GBK 06 plakalı otomobildeki Mustafa Kaya ve Hazar Toksöz’ün yanı sıra, hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu Ahmet Elhesun (34) ve diğer otomobilin sürücüsü Yener Şamlı, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ YOLU TEMİZLEDİ

Kaza sonrası çevrede toplanan kalabalık ise ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Trafik polisleri ve itfaiye ekipleri zaman zaman vatandaşların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı’ndan üniversite istikameti trafiğe kapandı. Yol üzerinde uzun araç kuyruğu meydana geldi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde oluşan cam kırıkları ve ağaç dalları ise trafik polisleri tarafından süpürgeyle temizlendi. Otomobiller çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"O KADAR HIZLIYDI Kİ OTOMOBİLİMİ SARSTI"

Kaza öncesi kendi istikametinde seyir halinde olduğunu kaydeden Engin Yorar, “Ben orta şeritte seyir halindeydim. Sağ şeridimden gelen otomobil çok hızlıydı. Benim kullandığım otomobili sarstı. Benim önümdeki aracı geçtikten sonra sola doğru döndü. Otomobili toplayamayınca takla atarak karşı şeride geçti ve orada bulunan araçlara çarptı” dedi.

"REFÜJÜ ATLAYARAK BURAYA GELDİ"

Otomobiliyle uğraştığı esnada kazanın yaşandığını ifade eden Mustafa İnciören, “Karşı şeritte seyir halinde olan otomobil refüjü atlayarak bu şeride geldi. Önce hafif ticari araca çarptı, sonrasında ise başka bir otomobile. Karşı şeritten bu şeride gelen otomobildeki arkadaşları çıkardım. Benimle başka insanlar da hemen yaralıları çıkardı” diye konuştu.