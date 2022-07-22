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Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü
Finike'de yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması nedeniyle feci şekilde hayatlarını kaybetti.
- 22.07.2022 - 01:39
- Güncelleme : 22.07.2022 - 13:36
Antalya'nın Finike ilçesi, gece saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu.
Finike-Kumluca karayolu Sahil Bulvar mevkiinde, 22 yaşındaki Turgut K. idaresindeki otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
3 kadın olay yerinde can verdi
AA'nın haberine göre; feci kazada Zekiye Kayabaş (64), Ayşe Aloğlu (75) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı
Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı VİDEO