Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.082
-1.23%
BTXN Coin
11.18
35.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

    Finike'de yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması nedeniyle feci şekilde hayatlarını kaybetti.
    • 22.07.2022 - 01:39
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya'nın Finike ilçesi, gece saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu.

    Finike-Kumluca karayolu Sahil Bulvar mevkiinde, 22 yaşındaki Turgut K. idaresindeki otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    3 kadın olay yerinde can verdi

    AA'nın haberine göre; feci kazada Zekiye Kayabaş (64), Ayşe Aloğlu (75) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sürücü gözaltına alındı

    Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı.

    Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı VİDEO

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü #1

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü #2

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü #3

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü #4

    Antalya’da karşıya geçen kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü #5


    İlginizi Çekebilir

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Görüş Bildir