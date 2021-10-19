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    Antalya'da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı

    Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarpması sonucunda metrelerce yukarı savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 12:23
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    Antalya'da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı

    Dün gece, Antalya'daki Manavgat- Alanya D 400 karayolu Okurcalar mevkisinden Alanya istikametine giden otomobil, hızla yola devam etti.

    Araç, Boztepe kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Bekir Ülker’e çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti.

    MESAİDEN LOJMANA DÖNÜYORDU

    Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Ülker’in cenazesi morga kaldırıldı. Ülker’in, bir otelde çalıştığı mesaisini bitirdikten sonra kaldığı lojmana döndüğü öğrenildi. Bekir Ülker’in, yaya geçidinden kırmızıda geçtiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    "KAZA ANI KAMERADA"

    Öte yandan kazanı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Görüntülerde yayanın bir süre beklediği, yoldan geçmek isterken otomobilin çarptığı ve metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

    Antalya'da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı VİDEO

    Antalya da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı #1

    Antalya da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı #2

    Antalya da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı #3

    Antalya da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı #4

    Antalya da karşıya geçmek isteyen adama otomobil çarptı: Kurtarılamadı #5

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