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    Antalya'da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti

    Alanya'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen ikiz bebeklere hamile anne ve 1 yaşındaki oğlu trafik kazası geçirdi. Anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti.
    • 17.09.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 18:16
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    Antalya'da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesi'nde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan hamile Ceylan Poyraz ve bebekleri dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

    Karşıya geçmelerine birkaç adım kaldığı sırada M.K.'nin kontrolünde olan motosiklet hız yaparak anne ve 1 yaşındaki oğlu Ayaz Poyraz'a çarptı.

    Hamile kadın yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Anne ve bebekleri hayatını kaybetti

    Hastaneye kaldırılan ve ikiz bebeklere hamile olduğu belirtilen Poyraz, doktorların tüm müdahalesine rağmen bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.

    Antalya'da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti VİDEO

    Antalya da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti #1

    Ayaz bebeğin durumu kritik

    Öte yandan, kaza anında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Ayaz bebeğin kafatasında kırık olduğu belirtildi.

    Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan Ayaz bebeğin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

    Zanlı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti #2


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