Antalya’da, ‘Kartal Grubu’ suç örgütüne operasyon

Gasp ve yağma suçlarıyla vatandaşları mağdur eden ‘Kartal Grubu’ isimli suç örgütüne, ‘Vurgun’ adı verilen operasyon düzenlendi. Yakalanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya’da, Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne gelen M.K. isimli bir vatandaş, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma suçlarının mağduru olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Aynı yönde gelen şikayetlerin artmasıyla, Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri harekete geçti.

Başlatılan çalışmalar neticesinde, ‘Kartal Grubu’ olarak bilinen F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için yağma, nitelikle yağma, tehdit, silahla tehdit, hakaret, kasten yaralama, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde bulundukları belirlendi.

12 EV VE 5 İŞ YERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

‘Vurgun’ adı verilen operasyonda, F.K. ve örgüt elemanları C.K, M.Ö, M.A, M.A, T.C, A.K, A.Ç, L.Ş, B.B, K.Ö, K.P. ve A.B.'yi gözaltına alındı. Şüphelilere ait Manavgat'taki 12 ev ve 5 iş yerinde aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

21 cep telefonu, 23 sim kart, 7 bilgisayar, 9 USB flaş disk, 3 hafıza kartı, tablet ve hard disk olmak üzere toplam 65 adet dijital materyal, çeşitli şirket ve şahıs adına düzenlenmiş çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 euro ele geçirildi.

DESTEK VERENLER TESPİT EDİLDİ

Örgüte destek verdikleri belirlenen Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde çalışan A.S. ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.E.'nin yanı sıra, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan A.Y. de gözaltına alındı.

16 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi.

Antalya’da, ‘Kartal Grubu’ suç örgütüne operasyon VİDEO

