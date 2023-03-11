Antalya'da kasap dükkanı, benzin dökülerek yakıldı: Maddi kayıp büyük Kentte kasap dükkanı işleten esnaf, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan dükkanını ekiplerle birlikte söndürdü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgede faaliyet gösteren kasap dükkanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alındı.

Dükkana pencereyi kırarak giren kişi, benzin dökerek ateşe verdi.

İş yerinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında iş yerinde bulunan elektronik eşyalarla birlikte, masalar, sandalyeler ve iş yerinde kullanılan malzemeler zarar gördü.

Yaşananlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yerinin penceresinden içeri girdiği görülen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, içeriye benzin döküp, iş yerini ateşe verdiği anlar görüntülere yansıdı.

Kundaklama olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı.

"Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

İş yeri sahibi Ahmet Uysal, yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu. İş yerini oğluyla birlikte işlettiğini söyleyen Ahmet Uysal, “Camı pencereyi kırıp, içeri girmişler. İçeriyi ateşe ermişler. Komşularım telefonla açtı. 'Dükkanın yanıyor' dediler. Geldik itfaiye ekipleriyle birlikte söndürdük. Bunu yapan ya da yaptıranların kimse, yakalanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.