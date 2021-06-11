Antalya'da kasaba kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Silahlı saldırgan, babasının alacaklı olduğu kasabın dükkanını basarak kurşun yağmuruna tuttu. Hastaneye kaldırılan dükkan sahibi yoğun bakıma alınırken, saldırı kameralara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’ndeki kasap dükkanına gelen başında ve yüzünde maske bulunan bir saldırgan, babasının alacaklı olduğu işyerinin ortaklarından Selçuk Şimşek’i tabanca ile vurarak yaraladı.

Şimşek’i vuran şüpheli yaya olarak işyerinden kaçarken, yaralanan Şimşek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SIRTINDAN GİREN KURŞUN KARNINDAN ÇIKTI

Sırtının sol tarafından giren kurşunun karnından çıkması sonucu ağır yaralanan Şimşek, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı.

Yaralının durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırganın iş yeri önünde keşif yapıp beklemesi, ardından içeri girip tabancayla kurşun yağdırdığı anlar ile saldırı sonrası yaşanan panik, saldırgan ve çevredekilerin kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, şüphelinin kimliğini belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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