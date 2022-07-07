- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da kaşar hırsızı, kendisini durdurmaya çalışan market çalışanını sürükledi
Antalya'da kaşar hırsızı, kendisini durdurmaya çalışan market çalışanını sürükledi
- 07.07.2022 - 05:15
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, son günlerde Güneylioğlu Caddesi’nde bulunan zincir markette yapılan sayımlarda kaşar peynirlerinin eksik çıkması mağaza görevlisinin dikkatini çekti.
Görevli işyerinin güvenlik kameralarını izlediğinde bir şahısın işyerinden pantolonunun kemerine teker halindeki kaşarları koyup mağazadan ayrıldığını belirledi.
Tanıdığı hırsızı durdurmaya çalışırken sürüklendi
İHA2nın haberine göre; bir hafta sonra kaşar hırsızlığı şüphelisinin işyerine geldiğini gören mağaza görevlisi, durumu üstlerine bildirdikten sonra işyerinin kapısında şüphelinin dışarıya çıkmasını bekledi. Bu sırada şüpheli işyerine girerken sırt çantasını girişe bıraktı. Şüphelinin dışarıya çıktığını gören görevli, şüpheliyi durdurmak istese de şüpheli elindeki kaşarlarla birlikte çalışanı da sürükleyerek kaçtı.
Antalya'da kaşar hırsızı, kendisini durdurmaya çalışan market çalışanını sürükledi - VİDEO
Çalınan ürünlerin parasını ailesi ödedi
Hırsızlık olayının karakola yansımasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu Suç Araştırma Birimi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin A.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin yakalanmasının ardından ailesinin hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerine çalınan kaşarların parasını ödediği bildirildi.
Başka marketten de hırsızlık yapmış
Şüphelinin çantasından aynı zincir marketin bir başka mağazasından çalındığı belirlenen kaşar peynirlerin yanı sıra başka bir firmaya ait mağazadan alınan kaşar peynirleri de ele geçirildi.
Suçunu itiraf eden kaşar hırsızlığı şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.