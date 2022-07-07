Antalya'da kaşar hırsızı, kendisini durdurmaya çalışan market çalışanını sürükledi

Manavgat ilçesinde 3 ayrı işyerinden değişik tarihlerde paketler halinde kaşar peyniri çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, son günlerde Güneylioğlu Caddesi’nde bulunan zincir markette yapılan sayımlarda kaşar peynirlerinin eksik çıkması mağaza görevlisinin dikkatini çekti.

Görevli işyerinin güvenlik kameralarını izlediğinde bir şahısın işyerinden pantolonunun kemerine teker halindeki kaşarları koyup mağazadan ayrıldığını belirledi.

Tanıdığı hırsızı durdurmaya çalışırken sürüklendi

İHA2nın haberine göre; bir hafta sonra kaşar hırsızlığı şüphelisinin işyerine geldiğini gören mağaza görevlisi, durumu üstlerine bildirdikten sonra işyerinin kapısında şüphelinin dışarıya çıkmasını bekledi. Bu sırada şüpheli işyerine girerken sırt çantasını girişe bıraktı. Şüphelinin dışarıya çıktığını gören görevli, şüpheliyi durdurmak istese de şüpheli elindeki kaşarlarla birlikte çalışanı da sürükleyerek kaçtı.

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Çalınan ürünlerin parasını ailesi ödedi

Hırsızlık olayının karakola yansımasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu Suç Araştırma Birimi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin A.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin yakalanmasının ardından ailesinin hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerine çalınan kaşarların parasını ödediği bildirildi.

Başka marketten de hırsızlık yapmış

Şüphelinin çantasından aynı zincir marketin bir başka mağazasından çalındığı belirlenen kaşar peynirlerin yanı sıra başka bir firmaya ait mağazadan alınan kaşar peynirleri de ele geçirildi.

Suçunu itiraf eden kaşar hırsızlığı şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.