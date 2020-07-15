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    Antalya'da kavga: 1 ölü 6 yaralı

    Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdılar.
    • AA
    • 15.07.2020 - 22:48
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    Antalya'da kavga: 1 ölü 6 yaralı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı Kütükçü Köprüsü'nde, trafik ışıklarında bekleyen aracın içindeki grup ile marketten çıkan grup arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçak, sopa, merdane ve hortumun da kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı, bir aracın camları kırıldı.

    Grubun yakınlarının da kavgaya karışması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    112 Acil Servis ekiplerince, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Olay yerinde ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    Antalya'da kavga: 1 ölü 6 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ


    Hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaralılardan birinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Antalya'da kavga: 1 ölü 6 yaralı #2

    Antalya'da kavga: 1 ölü 6 yaralı #3

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