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- Antalya'da kavgada koşarken, park halindeki motosiklete çarptı
Antalya'da kavgada koşarken, park halindeki motosiklete çarptı
- İHA
- 24.10.2020 - 16:27
- Güncelleme : 24.10.2020 - 17:31
Dün gece saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, 9 kişilik genç bir gruptan iki kişi kavgaya tutuştu.
İki genç yerde kavga ederken diğerleri izledi, bir genç kavgayı ayırmaya çalışırken bir diğeri de onu engellemeye çalıştı.
Bu sırada yerdeki gençlerden birisi bir anda koşmaya başlayınca peşine diğerleri takıldı.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Kaçanı kovalayan gençlerden birisi ise yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp yere düşerek o an sokaktan geçen bir otomobilin altında kalma tehlikesi yaşadı.
Antalya'da kavgada koşarken, park halindeki motosiklete çarptı VİDEO
MOTOSİKLETİ TEKMELEDİ
Arkadaşının düşmesine sebep veren motosikleti ise başka bir genç tekme atarak devirdi. Yere düşen genç ise toparlandıktan sonra motosikleti tekmeledi.
DAĞILDILAR
Seslere uyanan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahalle sakinleri gençlere tepki gösterdi. Grup bir süre sonra parktan ayrılarak dağıldı.