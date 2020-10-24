Parkta gençler arasında çıkan kavgada kaçan şahsı kovalayan genç motosiklete çarpıp düşünce, yoldan geçen aracın altında kalma tehlikesi yaşadı. Gencin motosiklete tekme atması kameraya yansıdı.

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, 9 kişilik genç bir gruptan iki kişi kavgaya tutuştu.

İki genç yerde kavga ederken diğerleri izledi, bir genç kavgayı ayırmaya çalışırken bir diğeri de onu engellemeye çalıştı.

Bu sırada yerdeki gençlerden birisi bir anda koşmaya başlayınca peşine diğerleri takıldı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaçanı kovalayan gençlerden birisi ise yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp yere düşerek o an sokaktan geçen bir otomobilin altında kalma tehlikesi yaşadı.

Antalya'da kavgada koşarken, park halindeki motosiklete çarptı VİDEO



MOTOSİKLETİ TEKMELEDİ

Arkadaşının düşmesine sebep veren motosikleti ise başka bir genç tekme atarak devirdi. Yere düşen genç ise toparlandıktan sonra motosikleti tekmeledi.

DAĞILDILAR

Seslere uyanan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahalle sakinleri gençlere tepki gösterdi. Grup bir süre sonra parktan ayrılarak dağıldı.