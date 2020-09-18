Antalya'da kavgaya tutuşan şahıslardan birine otomobil çarptı

İki grup arasında çıkan sopalı kavga sırasında bir kişiye otomobil çarptı. Aracın çarptığı kişiyi umursamayan arkadaşları, kavgaya devam etti.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar ellerine geçirdikleri sopa ve kaldırım taşları ile birbirlerine saldırırken, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, kavga eden gençlerden birine çarptı.

ARKADAŞLARI KAVGAYA DEVAM ETTİ

Aracın çarptığı kişi yerde acı içinde kıvranırken, arkadaşları ona rağmen kavgayı sürdürdü.

Sahilde bisikletli görev yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı martı timinde görevli polis, iki gruba biber gazıyla müdahale etti. Taraflar biber gazına rağmen birbirlerine sopayla vurmayı ve kaldırım taşlarıyla saldırmayı sürdürdü.

O onlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arkadaşlarına otomobil çarptı, onlar kavgaya devam etti