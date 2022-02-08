Antalya'da kaybolan genci bulana 50 bin lira ödül

İş yerinden 2 saatliğine izin alarak ayrılan Rohat Balkı'dan 35 gündür hala bir iz bulunamazken, genci bulana 50 bin lira ödül verileceği belirtilen ilanlar, sokaklara asıldı.

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı’ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı.

KAYIP GENCİN TELEFONU SAHİLDE BULUNDU

Ruken Gökçen’e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu.

35 GÜNDÜR HALA BİR İZ YOK

Anne Gökçen ve yakınları 35 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı. Balkı’nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi.

3 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

ROHAT'I BULANA 50 BİN LİRA ÖDÜL

Anne Ruken Gökçen, oğlunu arama çalışmalarını gözü yaşlı şekilde takip etti. Son olarak Rohat için kentin farklı noktalarına, üzerinde 50 bin lira ödül olduğu belirtilen ilanlar asıldı.