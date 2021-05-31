Fotoğraf çekmek için çıktığı dağlık alanda kaybolan Mustafa Yıldırım için arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesine gelen Mustafa Yıldırım, kamp yapmak için Ulupınar Mahallesi'nde bulunan Çıralı'ya geçti. 60 yaşındaki Yıldırım, daha sonra fotoğraf çekmek üzere dağlık alana çıktı.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI JANDARMAYI ARADI

Mustafa Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Kayıp Mustafa Yıldırım'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor ViDEO







EKİPLER İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GELDİ

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi personeli arama çalışmalarını yaparken, İHH ve AKUT gönüllü ekipleri de ilk günden itibaren arama çalışmalarına destek verdi.





BÖLGELERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Önceki gün Adrasan'daki Korsan Koyu ve Olimpos yakınlarındaki Musa Dağı'nda yapılan aramaların ardından dün Kemer ilçesindeki Çıralı ve Maden Koyu bölgesinde aramalar yapıldı.





DRONE İLE ARAMA

Arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde devam edildi.

Ekipler arama çalışmalarını Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde yoğunlaştırdı.

Çalışmalara kara ekiplerinin yanı sıra JAK'ın kullandığı drone ile havadan devam edildi.



