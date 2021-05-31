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    Antalya'da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor

    Fotoğraf çekmek için çıktığı dağlık alanda kaybolan Mustafa Yıldırım için arama çalışmaları sürüyor.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:10
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    Antalya'da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor

    Antalya'nın Kemer ilçesine gelen Mustafa Yıldırım, kamp yapmak için Ulupınar Mahallesi'nde bulunan Çıralı'ya geçti. 60 yaşındaki Yıldırım, daha sonra fotoğraf çekmek üzere dağlık alana çıktı.

    HABER ALAMAYAN YAKINLARI JANDARMAYI ARADI

    Mustafa Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

    Kayıp Mustafa Yıldırım'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

    Antalya'da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor ViDEO

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #1

    EKİPLER İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GELDİ

    Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi personeli arama çalışmalarını yaparken, İHH ve AKUT gönüllü ekipleri de ilk günden itibaren arama çalışmalarına destek verdi.

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #2

    BÖLGELERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

    Önceki gün Adrasan'daki Korsan Koyu ve Olimpos yakınlarındaki Musa Dağı'nda yapılan aramaların ardından dün Kemer ilçesindeki Çıralı ve Maden Koyu bölgesinde aramalar yapıldı.

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #3

    DRONE İLE ARAMA

    Arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde devam edildi.

    Ekipler arama çalışmalarını Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde yoğunlaştırdı.

    Çalışmalara kara ekiplerinin yanı sıra JAK'ın kullandığı drone ile havadan devam edildi.

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #4

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #5

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #6

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #7

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #8

    Antalya da kaybolan kampçıyı arama çalışmaları devam ediyor #9

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