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    Antalya'da kaybolan keçi, drone ile bulundu

    Açık arazide olduğu tespit edilen keçi, sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 17:16
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    Antalya'da kaybolan keçi, drone ile bulundu

    Antalya'nın Serik ilçesinde kurbanlık keçi kayboldu.

    İlçeye Pınarcık Mahallesi'nde, kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara, komşularından yardım istedi.

    İlk olarak cami hoparlöründen anons yapıldı ve görenlerin haber vermesi istendi.

    Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, mahallede yaşayan Yahya Durgun, keçinin bulunması için drone kaldırdı.

    DRONE'LA ARADILAR

    Drone'la yapılan arama sonucunda, keçinin açık arazide olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden alınan kurbanlık keçi, sahibine teslim edildi.

    Antalya'da kaybolan keçi drone ile bulundu ViDEO

    Antalya'da kaybolan keçi, drone ile bulundu #1

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