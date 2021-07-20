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Antalya'da kaybolan kızın kaçırıldığı ortaya çıktı

Antalya'da kaybolan kızın kaçırıldığı ortaya çıktı

Staj yaptığı otelden "Hastaneye gideceğim" diyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan İlknur Polat'ın kaçırıldığı daha sonra polis merkezine bırakıldığı belirlendi.