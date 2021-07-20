- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da kaybolan kızın kaçırıldığı ortaya çıktı
Antalya'da kaybolan kızın kaçırıldığı ortaya çıktı
- DHA
- 20.07.2021 - 14:33
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İlknur Polat, staj yaptığı otelden hastaneye gitmek üzere ayrıldı.
Otelden pazar günü ayrılan ve dün akşama kadar kendisinden haber alınamayan Polart'ın, kimliği açıklanmayan kişi tarafından kaçırıldığı, dün akşam ise Kepez ilçesinde bulunan polis merkezi yakınlarına bırakıldığı ortaya çıktı.
Polis ekipleri genç kızı Manavgat'a götürerek, ailesine teslim etti.
"KIZIMI ZORLA GÖTÜRMÜŞLER"
Anne Ümmühan Polat, İlknur'un geri dönmesi ile evde bayram sevincinin ikiye katlandığını söyleyerek, “Şüphelendiğimiz üzere kızımızı sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıs zorla kaçırmış.
Kızımın anlattığına göre, staj gördüğü otelde çalışan ablasına ve ailemize zarar vereceklerini söyleyip, kızımı zorla götürmüşler." diye konuştu.
"POLİS KARAKOLUNUN YAKINLARINA BIRAKMIŞLAR"
Kendilerinin ve jandarmanın, şüphelinin babasını sürekli arayarak kızlarının geri getirilmesini istediklerini söyleyen Polat, “Dün akşam büyük kızıma mesaj göndermişler, 'Kardeşini bırakacağız' diye.
Kızımı Antalya'da Kepez ilçesinde polis karakolunun yakınlarında bırakarak, 'Polislere eve gitmek istediğini söyle sana yardımcı olurlar' demişler." dedi.