Antalya’da, kaybolan oğlunu bulana 50 bin ödül verecek

29 yaşındaki oğlundan 41 gündür haber alamayan Ruken Gökçen, hazırladığı afişleri etrafa dağıtarak oğlunu bulana 50 bin TL ödül vereceğini belirtti.

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Anne Ruken Gökçen telefondan ne arama ne de mesaj yoluyla Balkı’ya ulaşamadı. Akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisini ala Ruken Gökçen, telefonu polisten teslim aldı.

41 GÜNDÜR BİR İZE ULAŞILAMADI

Anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. 41 gün boyunca kent genelinde yapılan aramalarda, Rohat Balkı’dan bir ize ulaşılamadı.

SU ALTINDA ARAMALAR YAPILDI

Yapılan girişimlerin ardından Balkı’nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi.

Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı.

SU ALTI ROBOTU DA KULLANILDI

Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Gözü yaşlı anne 50 bin TL ödül ile armaya başladı

AFİŞ HAZIRLATTI

Yapılan çalışmalarda bir ize ulaşamayan anne Ruken Gökçen son olarak üzerinde 'bulan kişiye 50 bin TL ödül verilecektir' yazan afiş hazırlattı. Gözü yaşlı anne eline aldığı afiş ile oğlunu aramaya başladı.

“MÜDÜRÜ BENİ ARAYARAK YEMEĞE ÇIKTIĞINI VE GERİ DÖNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Ruken Gökçen, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“3 Ocak tarihinde her zaman olduğu gibi işine gitti. Sonra 2-3 gibi müdürü beni arayarak yemeğe çıktığını ve geri dönmediğini söyledi. Sonra ben kendisini aradım telefonu kapalıydı. Evine baktık evinde de bulamadım. Bir korkmaya başladım. Amcasını aradım. Tekrar falezlerde bir arama yaptık, oralara gitmiştir diye. Ama oralarda da bulamadık. Sürekli mesajlar attım. Ama telefonu hep kapalı. Sonra gece birisi bizi aradı telefon bulduğunu söyledi. Gittik karakoldan telefonu alarak kayıp başvurusunda bulunduk. O günden sonra haber alamadık.

"KAÇ GÜNDÜR ÇILDIRMAK ÜZEREYİM"

Telefonu emniyet de incelemiş. Bir sonuca ulaşmadık. Denizde de arama oldu. Oğlum beni duyuyorsan ne olur yaşadığını söylesin. Sesini duyayım bana yeter. Kaç gündür çıldırmak üzereyim.

“BENİM TEK EVLADIMDI”

Gören duyan olursa lütfen haber versin. Artık çok korkmaya başladım. Kendisine bir şey mi yaptı, birisi mi bir şey yaptı bilmiyoruz. Ne olur bana haber verin. Duyuyorsan bana ne olursan bana bir haber ver. Her yerde aradım. Aramadığım yer kalmadı. 50 bin TL ödül koyduk. Her tarafa ilan astık. İlçelere dahi gittik. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Benim tek evladımdı.”