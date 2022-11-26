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    Antalya'da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu

    3 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ’ı bulmak için AFAD, sahil güvenlik, polis ekipleri bölgede çalışma başlatıldı.
    • 26.11.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 15:47
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    Antalya'da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım tarihinde ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ’ın ailesi kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulundu.

    3 gündür haber alınmayan genç kız için ekipler harekete geçti.

    Ekipler inceleme başlattı

    Sedanur Uludağ’ı bulmak için polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı.

    Genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

    Antalya da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu #1

    Sahil bölgesinde arama yapıldı

    Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için sahil kısmında bulunan kayalık alanlarda arama çalışması başlattı.

    Antalya da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu #2

    Genç kıza ait şemsiye bulundu

    Ekiplerin titizlikle çalışması sonucu, sahil boyunca yapılan aramalarda Koru Mahallesi’nde bulunan Poyraz Limanı civarında genç kıza ait olduğu düşünülen bir şemsiye bulundu.

    Antalya da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu #3

    Sahil güvenlik ekipleri kıyıda arama yaptı

    Polis, jandarma, AFAD ekibi her türlü ihtimali düşünerek falez ve kayalıkların bulunduğu alanda Sedanur’u aradı.

    Antalya da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu #4

    Antalya da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu #5

    Antalya da kaybolan Sedanur için ekipler seferber oldu #6

    Sahil güvenlik ekipleri ise botlarla kıyıda arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

    İHA'nın haberine göre, şu ana kadar yapılan aramalarda 21 yaşındaki genç kıza ulaşılamazken, ekipler arama çalışmalarına devam ettiriyor.


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