Euro
11.1641
1.24%
Dolar
9.6278
1.56%
Altın
556.42
1.54%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.323
3.75%
BTXN Coin
24.89
17.18%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Antalya'da kaybolan zihinsel engelli genç kadını jandarma buldu

    Yüzde 52 zihinsel engelli kadın, akşam üzeri çıktığı evine geri dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, genç kadını 2 kilometre uzaklıkta fark etti.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kaybolan zihinsel engelli genç kadını jandarma buldu

    Antalya’da yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli genç kadın, akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi.

    Yüzde 52 zihinsel engeli bulunan genç kadın eve dönmeyince şüphelenen ailesi, jandarmaya ihbarda bulundu.

    2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

    Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede genç kadını evinden 2 kilometre uzaklıkta fark etti.

    Ekiplerce bulunan kadın, ailesine teslim edildi.

    Antalya da kaybolan zihinsel engelli genç kadını jandarma buldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir