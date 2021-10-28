- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da kaybolan zihinsel engelli genç kadını jandarma buldu
Antalya'da kaybolan zihinsel engelli genç kadını jandarma buldu
Yüzde 52 zihinsel engelli kadın, akşam üzeri çıktığı evine geri dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, genç kadını 2 kilometre uzaklıkta fark etti.
- İHA
- 28.10.2021 - 11:37
- Güncelleme : 28.10.2021 - 12:16
Antalya’da yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli genç kadın, akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi.
Yüzde 52 zihinsel engeli bulunan genç kadın eve dönmeyince şüphelenen ailesi, jandarmaya ihbarda bulundu.
2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede genç kadını evinden 2 kilometre uzaklıkta fark etti.
Ekiplerce bulunan kadın, ailesine teslim edildi.