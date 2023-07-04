Antalya'da kaydıraktan kayarken başını havuz zeminine vurarak can verdi Ailesi ile tatile giden 65 yaşındaki Ali Cılga, aqua parktaki kaydıraktan yüzüstü kayarken, başını havuzun zeminine vurdu. Cılga, kaldırıldığı hastanedeki 8 günlük müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Kurban bayramı tatili için Manavgat’a gelen ve ailesiyle birlikte 5 yıldızlı otelde konaklayan Ali Cılga (65), öğle saatlerinde aqua parkına indi.

Kaydıraktan kaydı, başını havuz zeminine vurdu

Cılga, kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda yaralandı.

Bir süre suyun altında kalan Çılga'yı gören havuz görevlileri hemen havuza atlayıp yaşlı çıkardı.

Hayatını kurtardı

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ali Cılga, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.

Cılga’nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.