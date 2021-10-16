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Antalya'da kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 8 yaralı

Antalya'da kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 8 yaralı

Manavgat ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden olurken, kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Devrilen tur otobüsünde bulunan 7'si Rus turist olmak üzere 8 kişi yaralandı.