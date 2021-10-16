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- Antalya'da kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 8 yaralı
Antalya'da kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 8 yaralı
- DHA
- 16.10.2021 - 10:34
- Güncelleme : 16.10.2021 - 10:43
Antalya'nın Manavgat ilçesi Acısu Caddesi üzerinde Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi'ne giden Ali Arslan yönetimindeki 31 ACB 886 plakalı otobüs, kontrolden çıktı.
Sürücü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan otobüs devrildi.
Devrilen otobüsün tur otobüsü olduğu ve Rus turistleri taşıdığı öğrenildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Otobüsün kapıları açılmayınca turistler ön camı kırarak, çıktı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7'si Rus turist, 1'i tur rehberi 8 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Antalya'da kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 8 yaralı VİDEO