Antalya'da kayınpederine zehirli baklava gönderen damat: Yaptığım çocukçaydı

Eve gönderdiği ilaçlı baklava ile kayınpederinin zehirlenmesine neden olan Ferudun Alkan, "Yaptığım şey çocukça bir şeydi" dedi.

Antalya’da boşanma kararı alan Melek Alkan, eşi Ferudun Alkan ile yaşadığı evden ayrılarak Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'ndeki babaevine döndü.

21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunlayan Ferudun Alkan’a, ailenin şikayeti üzerine 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

27 Kasım’da, uzaklaştırma cezasının bitmesiyle kayınpeder Metin Kabakçı’nın kapısı, Sosyal Hizmetler’den geldiklerini söyleyen bir kadın ve erkek tarafından çalındı.

Eve giren şahıslar, Kabakçı ile sohbet ettikten sonra yanlarında getirdikleri baklavayı ikram ederek evden ayrıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alındı

DHA’nın haberine göre; kısa süre sonra fenalaşan Kabakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Zehirli baklavayı damadın yolladığı belirlendi

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesini aldı. Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve araştırmasını derinleştiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı damat Ferudun Alkan'ın yolladığını belirledi.

Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

3 sanık hakkında 40’ar yıla kadar hapis cezası istendi

Ferudun Alkan tutuklanırken, arkadaşı oldukları belirtilen Osman G. ve Melike E. adli kontrolle serbest kaldı.

Ferudun Alkan ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Melike E. ve Osman G. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya'da kayınpederine zehirli baklava gönderdi VİDEO



“Yaptığım şey çocukça bir şeydi”

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu. Ferudun Alkan, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle tartıştık ondan ayrı kalamadım çocuk gibi ağlıyordum, kayınpederim biraz uzaklaşmamı istedi. Eniştem o ilacı vermişti ben içtim, insanı çocuk gibi yapıyordu. Tadında sadece acılık vardı. Ben de baklava aldım ve o ilacı döktüm. Konuşup eşimi alıp gitmek istedim. Ama ilacın etkisi olmadı. Eşimi alıp gitmek istedim, baktım evden çıkmadılar ben de eve gittim. Sonraki gün karakolda kayınpederimin hastanede olduğunu öğrendim. Yaptığım şey çocukça bir şeydi.”





“Ben her şeyi yaparım ama kimseyi zehirleyemem”

Denizli'de apart işlettiğini aktaran Ferudun Alkan, “Melike aparta gelip gidiyordu, onu öyle tanıyorum. Osman da kendi arkadaşımdı. 'Gidin kendinizi memur psikolog olarak tanıtın' dedim. Baklavanın üzerine tozu attığımı kim gördü hatırlamıyorum. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sadece eşimi sakinleştirip alıp götürmek istedim. Eşime daha önce o tozdan vermedim. Ben her şeyi yaparım ama kimseyi zehirleyemem.” dedi.

“Ben de arabadayken baklavadan bir dilim yedim”

Sanık Melike E. ise 7 yaşında bir oğlu olduğunu ve eşinden ayrıldığını belirtti. Ferudun Alkan'ın yuvası yıkılmasın diye yardımcı olmak istediğini aktaran Melike E., “Ferudun 4 çocuklu, eşinden ayrılmak istemediği için yola çıktık. Öldürmeye teşebbüs yoktu. Baklavanın üzerine dökülen ilacın öldürücü olmadığını biliyordum, ben de arabadayken baklavadan bir dilim yedim." dedi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

