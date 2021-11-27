Antalya'da kayıp 13 yaşındaki çocuk için ailesi endişeleniyor

13 yaşındaki çocuk, okul sonrası geldiği evden akşamüzeri ayrılıp kayıplara karıştı. Türk baba ve Rus uyruklu annenin iki çocuğundan biri olan çocuk için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Antalya’nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri'yi arıyor.

Oğullarının yabancı uyruklu olduğu için kimsesi olmadığını belirten baba İsmail Nuri, “Annesinden cep telefonu istemiş. Tam bir cevap alamamış, annesi isteğini ertelemiş.” dedi.

“GERİ DÖN OĞLUM”

Çocuğunun daha önce de evden habersizce çıktığını ve kızmadıklarını belirten gözü yaşlı anne, “Onu çok seviyorum. Geri dön oğlum.” dedi.

Kayıp ilanı verilen 6’ncı sınıf öğrencisi Timur Nuri için polis arama çalışması başlattı.

13 yaşındaki Timur cep telefonu almayan ailesine kızıp evden kaçtı VİDEO

“KÜSÜP GİTTİĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ”

15 yıllık evli olduklarını belirten Baba İsmail Nuri, Rus uyruklu olan eşinden biri oğlan, diğeri kız iki çocuğu olduğunu belirterek, “Oğlumuz Timur Nuri dün saat 18.30 gibi evden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Küsüp gittiğini tahmin ediyoruz. Ben kanepede uyurken dışarı çıkmış. Sonra polise kayıp ilanı verdik. Merkez Mahallesi’nde oturuyoruz. Gece buraları ve sahiller ile köy tarafında mezarlıkları gezdim.





“TİMUR'UN GİDECEĞİ BİR YER YOK”

Bir haber alamıyoruz, belki yoğun yağış nedeniyle gizlenip saklanıyorsa daha da zorlaştı bulmamız. Evden çıkarken üzerinde bir tane polar, bir de koyu bir eşofman, ayağında spor ayakkabı vardı. Büyük ihtimalle bir sinirle öfkeyle çıktı. Biz ona kızmıyoruz. Annesi de üzülüyor. Gelsin evine neyse gereğini yaparız yardımcı oluruz. Benim ailem Antalya'da, eşimin annesi bizde kalıyor. Eşim de yabancı uyruklu olduğu için Timur'un kimsesi yok, gideceği bir yer de yok. Olabileceği yerleri de ben zaten kontrol ettim.” diye konuştu.