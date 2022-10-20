58 gündür kayıp olan Mehmet Fatih Güç’ün, kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü iddiasıyla bırakılan isimsiz kroki, aileyi harekete geçirdi. Çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta, 21 yaşındaki Mehmet Fatih Güç’ten evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Mehmet (63) ve Emine Güç (57) çifti, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü.

DHA’nın haberine göre; çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, kanalizasyonda arama yaptı İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı.

7 saatlik aramada bir sonuca ulaşılamadı

Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı.

7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.

Antalya'da kayıp genci ailesi, krokiyle kanalizasyonda aradı ViDEO

Aileye ulaştırılması için kroki bırakıldı

Daha sonra bölgedeki bir mermerciye, aileye ulaştırılması için kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir kroki bırakıldı.

Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti.

33 gün sonra çalışmalar yeniden başladı

İhbarla 18 Ekim'de bölgeye yeniden polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 gün sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

“Bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi”

Çift, ellerinde kroki ile çalışmaları endişe ile takip etti. 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan çalışmalar sonrası AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, "Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben de yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi." dedi. Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.

“Hem gençliği hem hayatı bitti”

Ağlayarak oğlunun bulunmasını isteyen Emine Güç, oğlunun sporcu olduğunu, ancak madde kullanan ağabeyi yüzünden Muhammet'in de madde bağımlısı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Madalyaları vardı. Hem çalışıyordu hem spor yapıyordu. Spor yaptığı yer, madde aldıkları yere yakındı. Bu arada ağabeyi 'sen bize madde getirirsin, sen ne kadar güçlüsün, oraya girip de maddeye bulaşmamak elde değil' diyerek beynini yıkamış. Bunu fark edince de ağabeyi ile odasını ayırdık. Hastaneye yatırdık ama faydası olmadı. Hem gençliği hem hayatı bitti.





“Kemiğinden de olsa bir mezarı olsun”

Kesin burada, kroki de bırakılmış, oğluma kavuşacağım dedim. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Oğlumun hem ölüsünü hem dirisini istiyorum. Hiç değilse bir mezarı olsun. Kemiğinden de olsa bir mezarı olsun.

"Herkes kendi çocuğunu takip etsin"

Bize yardım etsinler, oğlum bulunsun. Kendi çabamız yok. Haberleri görüp, 'oğlunu niye takip etmiyor' diye konuşanlar olmuş. Benim takip ettiğim kadar hiçbir anne, takip etmemiştir. Herkes kendi çocuğunu takip etsin. Yoksa evlat acısına uyanıyorlar.





“Krokiyi bırakan kişi, oğlumuzun kanalizasyonda olduğunu, kemiklerinin kaldığını söylemiş”

Baba Mehmet Güç ise şu sözleri kaydetti: “Oğlumun kayıp olduğu yerde sürekli kendisini arıyorduk. Geçen günlerde sürekli gittiğimiz ve aramızın oluştuğu mermerci, bize gelen bir şey olduğunu söyledi.

Bize, 'size bir kroki bırakıldı' dedi. Krokiyi bırakan kişi, oğlumuzun kanalizasyonda olduğunu, kemiklerinin kaldığını söylemiş. Kendisi korktuğu için krokiyi mermerciye bırakmış. 'Hal karakolunun arkasında 3 tane rögar var. Birincisini açsınlar ceset orada' demiş.

Krokiyi alınca çok sevindik. Daha önce arandı, bulunmadı. Bakılmayan bir yer kalmıştı. Bir umutla söylenen yere geldik. Sonra ekipleri aradık ve yetkililer geldi. Buraya bakılmadığını söyleyince sonra içeriye girdiler ancak bir sonuç çıkmadı.

“2 aydır bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz”

Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ölüyse bir mezarı olsun, diriyse nerede onu bilmek amacındayız. Böyle beklemek çok zor. Arama gücümüz de yok. Daha fazla ilerleyemiyoruz.

Krokiyi bulunca çok büyük umut içine girdik. Bulunamayınca umudumuz kayboldu. 2 aydır bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz.”

