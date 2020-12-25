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    Antalya'da kayıp gencin cesedi obrukta bulundu

    Antalya'da pazar gecesinden beri kayıp olarak aranan Muhammet Emin K., 50 metre derinliğindeki su dolu obrukta ölü bulundu.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 01:15
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    Antalya'da kayıp gencin cesedi obrukta bulundu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadın Yarı'nda, sabah saatlerinde köpeğini gezdiren 20 yaşındaki Merve Civan, 50 metrelik obruğun dibinde baş kısmı su içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

    CANSIZ BEDENİ, 2 SAAT ÇABA İLE ÇIKARILDI

    Civan, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Halatla obruğa inen itfaiye ekipleri, su içindeki cansız bedeni 2 saat süren çalışmayla çıkardı.

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    PAZAR GECESİNDEN BERİ KAYIPTI

    Polis, cesedin pazar gecesinden bu yana kayıp olarak aranan Muhammet Emin K.'ye ait olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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