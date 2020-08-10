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- Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu
Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu
Finike'de 54 yaşındaki Mehmet Kaya'nın denizde cansız bedenine ulaşıldı.
- DHA
- 10.08.2020 - 17:44
Antalya'nın Elmalı ilçesinde oturan Mehmet Kaya'nın ailesi, Kaya'dan bir süre haber alamadı.
Aile, dün gezmek için Finike'ye giden Kaya için polise kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis, Kaya'nın aracını Gökliman mevkiinde park halinde buldu. Sahil Güvenlik botuyla denizde yapılan aramada Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
DENİZDE BULUNDU
Kayalıklardan denize girmeye çalıştığı sırada düştüğü tahmin edilen Mehmet Kaya'nın cesedi, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldı.
Kaya'nın cansız bedeni, Finike Devlet Hastanesi morguna konuldu.