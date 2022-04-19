Antalya'da kayıp ihbarının arkasından cinayet çıktı

Altı yıldır aranan Hüseyin Telli hakkındaki çalışmalar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, Telli'yi tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi.

Antalya'da yaşayan Hüseyin Telli, 2016 yılında sırra kadem bastı.

Kayıp ihbarı üzerine Telli için özel ekip kurulurken, şahsın kaybolduğu gün Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi'nde A.Y.'ye ait iş yerinde A.G. ile buluşarak alkol aldığı belirlendi.

Cinayet kurbanı çıktı: Öldürüp gömdüm

Gözaltına alınan A.G. ifadesinde ise cinayeti itiraf etti.

Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen A.G., bıçakla saldırıya uğradığını iddia ederek "Kendimi korumak için Telli'yi geriye doğu itekledim. O sırada elinde bulunan bıçak göğsüne saplandı. Öldüğünü anlayınca cesedi S.D.'nin aracıyla Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki araziye götürerek gömdüm." dediği öğrenildi.

Katil tutuklandı

A.G.'nin ifadesinin ardından A.Y. ve S.D. de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adresini verdiği arazide ceset bulunamadı

İHA'nın haberine göre şüphelinin tarif ettiği arazide yapılan aramada ise Telli'nin cesedi çıkmadı. Cesedi arama çalışmaları devam ediyor.