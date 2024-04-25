Antalya'da kayıp inşaat işçisinin cansız bedeni derede bulundu Antalya'da 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan inşaat işçisi genç, dere yatağında ölü bulundu.

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan dere yatağında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler ihbarda bulundu.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp işçi olduğu belirlendi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

İnşaatta çalışan Mutlu'nun arkadaşları tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Mutlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)