Antalya’da kayıp kampçı aranıyor

Kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım’ı arama çalışmaları sürüyor. Yıldırım’dan 7 gündür haber alınamıyor.

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’ndeki Çıralı’da kamp alanına gelerek tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti.

Mustafa Yıldırım’dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Kayıp Mustafa Yıldırım’ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Antalya İl Jandarma JAK Timi personeli arama çalışmalarını yaparken, İHH ve AKUT gönüllü ekipleri de ilk günden itibaren arama çalışmalarına destek verdi.

Önceki gün Adrasan’daki Korsan Koyu ve Olympos yakınlarındaki Musa Dağı’nda yapılan aramaların ardından dün de Kemer ilçesindeki Çıralı ve Maden Koyu’nda arama çalışmalarına devam edildi.

HERHANGİ BİR İZ YOK

Yapılan çalışmalara rağmen Mustafa Yıldırım’dan herhangi bir iz bulunamadı.

Çalışmalara bugün devam edeceği belirtildi.